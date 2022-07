Gas: apre in rialzo a 162 euro al MWh in Borsa ad Amsterdam (Di martedì 19 luglio 2022) Apertura in rialzo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di agosto avanzano del 3,02% a 162 euro al MWh. . 19 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Apertura inper il gas naturale sulla piazza di. I contratti futures sul mese di agosto avanzano del 3,02% a 162al MWh. . 19 luglio 2022

Pubblicità

fisco24_info : Gas: apre in rialzo a 162 euro al MWh in Borsa ad Amsterdam: Contratti futures sul mese di agosto guadagnano oltre… - M36978692 : @da_g14 @Franc_Carbone94 @PaulNeau @GiaSilvestrini Ma hai visto il numero di centrali a carbone che riapre (e apre)… - Ale_nurse84 : @Danygobbosud Si sente anche quando scala, entra in curva, esce dalla curva e poi apre di nuovo il gas ?? - castell32082033 : RT @TIZIANAPOESIA: Draghi ha stretto accordi con Algeria per fornitura gas non avremo più bisogno del gas russo .guarda il caso Conte apre… - TIZIANAPOESIA : Draghi ha stretto accordi con Algeria per fornitura gas non avremo più bisogno del gas russo .guarda il caso Conte… -