Covid | 120 683 nuovi positivi | 176 le vittime nelle ultime 24 ore

(Di martedì 19 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 120.683 ial Coronavirus in Italia, su un totale di 519.284 tamponi effettuati24 ore. Il tasso dità è al 23,2%. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino delin Italia, diffuso dal Ministero della Salute. I morti sono 176, che portano il totale delleda inizio pandemia a quota 170.213. I ricoverati con sintomi sono 10.975 (+127 rispetto a ieri), mentre quelli in terapia intensiva sono 413 (4 in meno di ieri).(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

I dati di martedì 19 luglio: il tasso di positività è al 23,2% con 519.284 tamponi. Sono 120.683 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 31.204). Sale così ad almeno 20.299.013 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti). Nelle ultime 24 ore 120.683 contagi e ben 176 morti. Con 519.284 tamponi, il tasso di positività è al 23,2%. Aumentano i ricoveri. Europa casi triplicati e ricoveri raddoppiati. Sono 120.683 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute.