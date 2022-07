Come riprodurre le orchidee a costo zero: 2 metodi facilissimi! (Di martedì 19 luglio 2022) Per propagare le orchidea a casa con le nostre mani possiamo utilizzare 2 metodi semplici ma di grande efficacia. Seguendo i metodi scritti qui sotto potremo far crescere una nuova pianta in modo sano e forte. Bisognerà avere pazienza, aspettare il tempo necessario e dopo potremo goderci la nostra bellissima orchidea. Prima di iniziare però è bene portare alla luce un ottimo metodo vegetale utile per fertilizzare le piante e per farle crescere più velocemente. Bisognerà semplicemente versare in ½ litro d’acqua un cucchiaio di zucchero per poi versare il risultato direttamente nel terreno. Con la stessa miscela possiamo anche pulire le foglie intingendo un batuffolo di cotone nel liquido. Questo metodo è perfetto per rafforzare le radici e promuovere la fioritura. Adesso non resta che scoprire quali metodi di propagazione possiamo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 19 luglio 2022) Per propagare le orchidea a casa con le nostre mani possiamo utilizzare 2semplici ma di grande efficacia. Seguendo iscritti qui sotto potremo far crescere una nuova pianta in modo sano e forte. Bisognerà avere pazienza, aspettare il tempo necessario e dopo potremo goderci la nostra bellissima orchidea. Prima di iniziare però è bene portare alla luce un ottimo metodo vegetale utile per fertilizzare le piante e per farle crescere più velocemente. Bisognerà semplicemente versare in ½ litro d’acqua un cucchiaio di zucchero per poi versare il risultato direttamente nel terreno. Con la stessa miscela possiamo anche pulire le foglie intingendo un batuffolo di cotone nel liquido. Questo metodo è perfetto per rafforzare le radici e promuovere la fioritura. Adesso non resta che scoprire qualidi propagazione possiamo ...

