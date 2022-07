Caldo record su mezza Europa, Italia verso i 42 gradi. Weekend di fuoco al Sud (Di martedì 19 luglio 2022) In Gran Bretagna nuovo record storico delle temperature dopo che all'aeroporto di Heathrow sono stati registrati 40,2 gradi. Lo ha comunicato il Met Office, che sottolinea come per la prima volta sia... Leggi su feedpress.me (Di martedì 19 luglio 2022) In Gran Bretagna nuovostorico delle temperature dopo che all'aeroporto di Heathrow sono stati registrati 40,2. Lo ha comunicato il Met Office, che sottolinea come per la prima volta sia...

Pubblicità

fattoquotidiano : Caldo record, l’Europa continua a bruciare. L’Onu: “Mezzo mondo è in pericolo, rischi di suicidio collettivo”. E ar… - ignaziocorrao : Le temperature record sono arrivate con 28 anni di anticipo. Gli studi scientifici indicavano il 2050 come l'anno d… - SkyTG24 : UK, caldo record: per la prima volta superati i 40°C - geppetto23 : RT @ilgiornale: La super #ondatadicaldo che si sta abbattendo sull'#Italia con temperature oltre i 40 gradi al Centro-Nord. A preoccupare s… - PaoloSutera : 2022, l'estate del caldo record, della siccità, delle crisi e delle faccette. Soprattutto delle faccette -