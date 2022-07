Calciomercato Sampdoria: UFFICIALE l’addio di Thorsby (Di martedì 19 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: Morten Thorsby ha firmato con l’Union Berlin. Per lui subito il primo allenamento coi tedeschi La Sampdoria saluta ufficialmente Morten Thorsby. Il calciatore Norvegese si è unito ai tedeschi dell’Union Berlin. Keine Zeit zu verlieren: Jetzt schnell zum ersten Training, lieber @mortenThorsby ?Alles weitere später! pic.twitter.com/KqSr7kUstw— 1. FC Union Berlin (@fcunion) July 19, 2022 Nelle ultime ore del norvegese alla Sampdoria erano uscite alcune voci sul fatto che il calciatore avesse accettato controvoglia l’offerta dei tedeschi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022): Mortenha firmato con l’Union Berlin. Per lui subito il primo allenamento coi tedeschi Lasaluta ufficialmente Morten. Il calciatore Norvegese si è unito ai tedeschi dell’Union Berlin. Keine Zeit zu verlieren: Jetzt schnell zum ersten Training, lieber @morten?Alles weitere später! pic.twitter.com/KqSr7kUstw— 1. FC Union Berlin (@fcunion) July 19, 2022 Nelle ultime ore del norvegese allaerano uscite alcune voci sul fatto che il calciatore avesse accettato controvoglia l’offerta dei tedeschi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Thosby lascia la @sampdoria: domani visite mediche con l'@fcunion #Calciomercato @SkySport - forumJuventus : Ultime di Calciomercato: ???? Alle 14:30 è in programma un appuntamento tra Juve e Toro per #Bremer ???? Marko Pjaca… - DiMarzio : .@sampdoria, in giornata prevista la chiusura per Marko #Pjaca - SampNews24 : #Saric-#Sampdoria, trattativa in fase di stallo: le ultime - sportli26181512 : Calciomercato #Sampdoria, ufficiale Thorsby all'Union Berlino: Addio ai blucerchiati e alla Serie A per il centroca… -