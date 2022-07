“Borsellino? Non c’era volontà di proteggerlo”. Via d’Amelio, parla l’unico sopravvissuto alla strage: “Una sfiammata, poi ho visto il buio” (Di martedì 19 luglio 2022) La strage di via d’Amelio raccontata dall’unico sopravvissuto. E direttamente sul luogo dove trent’anni fa venivano assassinati Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. l’unico a rimanere vivo il 19 luglio del 1992 è Antonio Vullo, che all’epoca era solo un giovane poliziotto e adesso è in pensione. In Mattanza, il podcast sulle stragi del ’92 prodotto dal Fatto Quotidiano, è proprio Vullo che racconta tutte le fasi dell’attentato di via d’Amelio. Per intervistarlo abbiamo deciso d’incontrarlo a Palermo, nella stessa strada in cui esattamente 30 anni fa ha visto morire i suoi colleghi. Quella strage, secondo il poliziotto, era praticamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Ladi viaraccontata dal. E direttamente sul luogo dove trent’anni fa venivano assassinati Paoloe i cinque agenti di scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.a rimanere vivo il 19 luglio del 1992 è Antonio Vullo, che all’epoca era solo un giovane poliziotto e adesso è in pensione. In Mattanza, il podcast sulle stragi del ’92 prodotto dal Fatto Quotidiano, è proprio Vullo che racconta tutte le fasi dell’attentato di via. Per intervistarlo abbiamo deciso d’incontrarlo a Palermo, nella stessa strada in cui esattamente 30 anni fa hamorire i suoi colleghi. Quella, secondo il poliziotto, era praticamente ...

Pubblicità

CarloVerdelli : #19luglio La mattina del suo ultimo giorno Borsellino rispose alla lettera di una studentessa. “Questa è la prima d… - fanpage : 30anni fa la strage di via D’Amelio in cui morirono Paolo #Borsellino e gli agenti della sua scorta. Per non dimen… - Agenzia_Ansa : Inaugurata all'aeroporto di Catania la mostra fotografica dell'ANSA 'L'eredità di Falcone Borsellino'. 'Chi arriva… - aldasaggia : RT @CarloVerdelli: #19luglio La mattina del suo ultimo giorno Borsellino rispose alla lettera di una studentessa. “Questa è la prima domeni… - MontinDavide : RT @Tugli: Accadeva oggi, 19 luglio 1992, la strage di via D’Amelio. “Mi uccideranno, ma non sarà una vendetta della mafia, la mafia non si… -