Bimba di 7 anni cade in un pozzo, salvata da Vvf (Di martedì 19 luglio 2022) Una Bimba di 7 anni caduta in un pozzo profondo circa 15 metri, con acqua alta circa 7 metri sul fondo, è stata salvata dai vigili del fuoco. E' successo a Cingoli (Macerata), intorno alle 12.30. Una ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Unadi 7caduta in unprofondo circa 15 metri, con acqua alta circa 7 metri sul fondo, è statadai vigili del fuoco. E' successo a Cingoli (Macerata), intorno alle 12.30. Una ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : Salvata dai #vigilidelfuoco! Una bimba di 7 anni, caduta in un pozzo a Cingoli (MC), è stata recuperata dal nostro… - Agenzia_Ansa : Una bimba di 12 anni è arrivata in ospedale a Napoli, la scorsa notte, con una profonda ferita al volto provocata,… - Frances28064898 : RT @ultimenotizie: Una bimba di 7 anni caduta in un pozzo profondo circa 15 metri, con acqua alta circa 7 metri sul fondo, è stata salvata… - FrancescoDL80 : RT @ultimenotizie: Una bimba di 7 anni caduta in un pozzo profondo circa 15 metri, con acqua alta circa 7 metri sul fondo, è stata salvata… - ultimenotizie : Una bimba di 7 anni caduta in un pozzo profondo circa 15 metri, con acqua alta circa 7 metri sul fondo, è stata sal… -