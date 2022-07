Autostrada dei Parchi: dopo Aspi continua la via crucis degli indennizzi pubblici record (Di martedì 19 luglio 2022) Sembra impossibile ma è così. Lo Stato torna in possesso delle autostrade che ha costruito a spese sue pagandole più di quanto le aveva pagate costruendole. Aspi è stata rilevata a ben 9,2 milioni al km mentre l’Autostrada dei Parchi verrà a costare 5,8 milioni a km. La tristissima vicenda del ponte Morandi si è risolta con una ricostruzione dal costo di oltre 200 milioni (lavori affidati senza gara, due – e non tre – corsie, velocità massima 70km/h) e con la rocambolesca cessione della concessione di Aspi dai Benetton a un gruppo controllato dallo Stato (CdP 51%) e partecipato da due fondi d’investimento stranieri al 49% per la stratosferica somma di 9,5 miliardi di euro. I 2.900 km di rete Autostradale, pagati negli anni dallo Stato, sono stati ricomprati dallo stesso Stato al costo di 9,2 milioni al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Sembra impossibile ma è così. Lo Stato torna in possesso delle autostrade che ha costruito a spese sue pagandole più di quanto le aveva pagate costruendole.è stata rilevata a ben 9,2 milioni al km mentre l’deiverrà a costare 5,8 milioni a km. La tristissima vicenda del ponte Morandi si è risolta con una ricostruzione dal costo di oltre 200 milioni (lavori affidati senza gara, due – e non tre – corsie, velocità massima 70km/h) e con la rocambolesca cessione della concessione didai Benetton a un gruppo controllato dallo Stato (CdP 51%) e partecipato da due fondi d’investimento stranieri al 49% per la stratosferica somma di 9,5 miliardi di euro. I 2.900 km di retele, pagati negli anni dallo Stato, sono stati ricomprati dallo stesso Stato al costo di 9,2 milioni al ...

