Atp Amburgo 2022, Fognini vince la lotta con Bedene: Carreno ferma Nardi (Di martedì 19 luglio 2022) Fabio Fognini è al secondo turno del torneo Atp 500 di Amburgo 2022 (terra rossa). Il ligure si è imposto per 6-3 3-6 7-6(5) contro lo sloveno Aljaz Bedene dopo due ore e mezza di battaglia. I due, dopo essersi spartiti i primi due set, hanno giocato un parziale decisivo contraddistinto dall'enorme equilibrio. Dopo le cinque palle break avute dall'azzurro in apertura, infatti, entrambi hanno fatto la voce grossa con i rispettivi servizio. Al tie-break Fabio ha recuperato un mini-break in apertura e si è portato agilmente sul 5-2. Qui ha ceduto la battuta per due volte di fila permettendo all'avversario di riportarsi sotto sul 5-4. Lo strappo decisivo è avvenuto nel decimo punto (6-4), con Fognini che al secondo match point a disposizione è riuscito a chiudere la questione. Adesso avrà il russo Karen ...

