“Aiutatemi…” Chi l’ha visto, il grido d’allarme più forte. Federica Sciarelli scioccata (Di martedì 19 luglio 2022) La trasmissione di Federica Sciarelli si conferma una delle trionfatrici di quest’estate inoltrata. A Chi l’ha visto, un caso che ha dell’incredibile. Un finale di stagione davvero entusiasmante per il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 19 luglio 2022) La trasmissione disi conferma una delle trionfatrici di quest’estate inoltrata. A Chi, un caso che ha dell’incredibile. Un finale di stagione davvero entusiasmante per il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

RisingRonit : RT @iago_ko: Amici del Twitter Aiutatemi ad allargare la mia cerchia di conoscenze Per chi mi aiuta, ricchi premi e cotillon! ?? https://t.c… - elenatucci1 : @PosteSpedizioni Gentilissimi, Vi chiedo lumi in merito alla spedizione RN780736095GB. Risulta consegnata a Padova… - Fatah75494614 : RT @iago_ko: Amici del Twitter Aiutatemi ad allargare la mia cerchia di conoscenze Per chi mi aiuta, ricchi premi e cotillon! ?? https://t.c… - jayspornluvs : RT @iago_ko: Amici del Twitter Aiutatemi ad allargare la mia cerchia di conoscenze Per chi mi aiuta, ricchi premi e cotillon! ?? https://t.c… - MasterDude18 : RT @iago_ko: Amici del Twitter Aiutatemi ad allargare la mia cerchia di conoscenze Per chi mi aiuta, ricchi premi e cotillon! ?? https://t.c… -

Milano, l'appello della mamma di un bimbo autistico: "Nell'auto rubata c'è il quaderno con cui comunica, restituitelo" commenta ' Aiutatemi a ritrovare la mia auto , l'hanno rubata fuori dalla Motorizzazione di via Cilea, a Milano,...insorgono e i ladri gliela restituiscono La donna rinnova la sua preghiera sia a chi ha ... Perde il portafogli a Pisa, l'appello dell'82enne: 'Dentro c'era tutta la mia vita' "Aiutatemi a ritrovare il portafogli. C'erano i ricordi di una vita". È l'appello e la richiesta di ... "Confido molto nel passaparola " conclude Luciano - e ringrazio chi vorrà aiutarmi in questa ... commenta 'a ritrovare la mia auto , l'hanno rubata fuori dalla Motorizzazione di via Cilea, a Milano,...insorgono e i ladri gliela restituiscono La donna rinnova la sua preghiera sia aha ...a ritrovare il portafogli. C'erano i ricordi di una vita". È l'appello e la richiesta di ... "Confido molto nel passaparola " conclude Luciano - e ringraziovorrà aiutarmi in questa ...