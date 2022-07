Una Vita, anticipazioni 19 luglio 2022: David salva Valeria (Di lunedì 18 luglio 2022) Valeria correrà un grande pericolo per via di Aurelio, ma per fortuna David accorrerà in suo aiuto. L'uomo, infatti, come si può notare dalla trama della puntata Una Vita in onda il 19 luglio 2022, la salverà da un tentativo di abuso da parte del Quesada. Tuttavia, la ragazza, anziché ringraziarlo, gli rinfaccerà la complicità con il messicano. Nel frattempo, Felipe accetterà l'aiuto di Dori. Una Vita, trama 19 luglio 2022: David salva Valeria da un tentativo di abuso di Aurelio Dori darà un ultimatum a Felipe chiedendogli di fidarsi di lei e dei suoi metodi se vuole che si prenda ancora cura di lui. L'ex avvocato, dopo averci pensato a lungo, deciderà di accetterà il suo aiuto per smettere di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 18 luglio 2022)correrà un grande pericolo per via di Aurelio, ma per fortunaaccorrerà in suo aiuto. L'uomo, infatti, come si può notare dalla trama della puntata Unain onda il 19, la salverà da un tentativo di abuso da parte del Quesada. Tuttavia, la ragazza, anziché ringraziarlo, gli rinfaccerà la complicità con il messicano. Nel frattempo, Felipe accetterà l'aiuto di Dori. Una, trama 19da un tentativo di abuso di Aurelio Dori darà un ultimatum a Felipe chiedendogli di fidarsi di lei e dei suoi metodi se vuole che si prenda ancora cura di lui. L'ex avvocato, dopo averci pensato a lungo, deciderà di accetterà il suo aiuto per smettere di ...

Pubblicità

Pontifex_it : La parola di Gesù è un insegnamento che tocca e plasma la vita, la cambia, la libera dalle opacità del male, appaga… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'La parola di Gesù non è astratta, è un insegnamento che tocca e plasma la vita, la cambia, la libe… - santegidionews : Non dimentichiamoci degli #anziani in #estate. Il caldo rende più vulnerabili, sia fisicamente sia psicologicamente… - Una_Gioia_Mai : @Luigitwitta1 Non si usano le pistole alla cazzo. Perché la vita di una persona è sempre la vita di una persona. - danicla85 : L'amore è paziente, l'amore non segue una linea retta, non conosce età e non ha un tempo predefinito. Può arrivare… -