Torino | Juric consegna le chiavi della regia a Ricci

(Di lunedì 18 luglio 2022) Sarà Samueleil regista delgli hato ledel centrocampo sin dall’inizio del ritiro Samueleè pronto a prendersi ilin vistaprossima stagione. Arrivato a gennaio dall’Empoli, in questa nuova annata sarà lui il fulcro del gioco granata.gli hato sin da inizio ritiro ledel centrocampo del. Centrocampo a due o tre poco importa, sarà lui li in mezzo a dettare i tempi di gioco. Giocatore di qualità importanti e nel giro dell’Italia U21. Può essere la sorpresa positivaprossima Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Toro_News : ?? | IL TEMA #Juric è stato costretto a reintegrare in gruppo #Zaza dopo gli infortuni di #Pellegri e #Sanabria, ma… - ildiavolo_d : RT @RadioRossonera: Durante gli allenamenti del #Torino di Ivan #Juric spunta il nome di #Leao. La spiegazione arriva dal difensore #Buongi… - 1897knanny31 : @jason05_ @pietromichi Bremer ha fatto benissimo anche l'anno prima di Juric, quando al Torino non si capiva un caz… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Durante gli allenamenti del #Torino di Ivan #Juric spunta il nome di #Leao. La spiegazione arriva dal difensore #Buongi… -

Sarà Samuele Ricci il regista delgli ha consegnato le chiavi del centrocampo sin dall'inizio del ritiro Samuele Ricci è pronto a prendersi ilin vista della prossima stagione. Arrivato a gennaio dall'Empoli, in ...Ma se il 3 - 1 finale non fa male e può passare quasi inosservato, ciò che invece conta realmente dell'amichevole sono le sensazioni che ha lasciato: nel caso delquello che è apparso evidente ..."Toro, così perdi Juric" si legge sulla prima pagina di Tuttosport di oggi. E' il parere di Marco Ferrante, intervistato in esclusiva dal quotidiano torinese con ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...