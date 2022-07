Tiro a volo | Mondiali Corea 2022 | bronzo per Di Marziantonio nello skeet | prima medaglia

(Di lunedì 18 luglio 2022) Chiara Diha conquistato ladell’Italia aidiin, riuscendo a ottenere un preziosoin occasione della gara didonne. In quel di Changwon, l’azzurra di Cerveteri, dopo il trionfo alle Universiadi 2019, ha confermato le sue qualità con un 23/30 nella fase finalena, dopo una brillante qualificazione. Festa grande per l’italiana, dietro soltanto all’argento britannico Amber Hill e all’oro francese Lucie Anastassiou; lacitata, transalpina, ha vinto 1-0 lo spareggio dopo un ottimo 34/40 alla pari della contendente. Di seguito le parole dell’entusiasta azzurra Di: “Questa è stata una gara sofferta, ...

Dopo una brillante qualifica, in casa Italia, nulla da fare per Erik Pittini e Niccolò Sodi, che purtroppo sono stati eliminati nella semifinale 1 della manifestazione.