Operai della forestale e volontari impegnati nella pulizia delle vie La Malfa e Pio La Torre

pulizia straordinaria questa mattina nella vie La Malfa e Pio La Torre. Diversi volontari sono stati impiegati nelle opere di decespugliamento, con la collaborazione degli Operai della forestale. Cumuli di sacchi di erba e rifiuti sono stati raccolti per dare dignità a questo luoghi. Anche monumento ai caduti di via Pio La Torre è stato ripulito dall'erba alta. Sucameli Mario, Messina Vincenzo, Di Miceli Pietro, Romano Antonino, Macaluso Salvatore, sono stati coordinati dal caposquadra Elio Sciortino e da Ignazio Mammina. Assieme a loro Piero Faraci del gruppo di Basta Crederci, e Tony Lo Verde, uno dei "ragazzi del parcheggio". Una sinergia proficua tra dipendenti pubblici e volontari.

