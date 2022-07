Maxipiantagione di marijuana lungo A4 | un arresto

(Di lunedì 18 luglio 2022) La Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato in flagranza un padovano di 40 anni, sospettato di gestire una piantagione dia Vigonza (Padova) in un campo che costeggia l'autostrada A4 ...

Sono state sequestrate e distrutte oltre 3.000 piante di canapa indiana e 113 chilogrammi di marijuana pronta ad essere immessa nel mercato. L'indagine è scaturita nell'ambito dei controlli ...