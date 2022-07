Maria Sharapova è diventata mamma e presenta il figlio Theodore | “Il regalo più bello”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 luglio 2022). Lo ha annunciato lei stessa sui socialndo ai follower il premogenito, venuto alla luce il primo luglio scorso. Il lieto evento, dunque, è avvenuto già da qualche settimana, ma la campionessa di tennis ha deciso di godersi prima intimamente questa grande gioia e solo in un secondo momento di condividerla con il mondo. Una scelta perfettamente in linea con quanto aveva già fatto mesi fa, quando aveva annunciato di essere incinta solo nel momento in cui il pancione era ormai evidente. “, 01/07/2022. Ilpiù, stimolante e gratificante che la nostra piccola famiglia potesse desiderare“, ha scritto lapostando una foto in cui lei e la sua ...