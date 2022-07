Madri adolescenti e gravidanze precoci: a Milano in preoccupante aumento (Di lunedì 18 luglio 2022) Appena adolescenti, spesso poco più che bambine, alcune hanno avuto il primo menarca da pochissimo. Eppure aspettano un bambino, o hanno già un figlio. Sono le ‘Madri precoci’, quelle piccole donne che spesso ci immaginiamo provenire da contesti di povertà, da Paesi in via di sviluppo. Oppure, ancora peggio se possibile, sono quelle che raccontano i media associandole ad orrendi casi di violenza sessuale: ne abbiamo raccontati due, recentemente, anche su Luce!, di due bimbe di appena 10 e 11 anni stuprate e rimaste incinta, costrette a lottare per ottenere l’aborto che gli Stati Uniti (l’Ohio in particolare) e il Brasile negavano loro. Lo studio dell’Istituto Negri di Milano: gravidanze precoci in aumento Ma se vi dicessimo invece che le mamme bambine esistono anche in ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 18 luglio 2022) Appena, spesso poco più che bambine, alcune hanno avuto il primo menarca da pochissimo. Eppure aspettano un bambino, o hanno già un figlio. Sono le ‘’, quelle piccole donne che spesso ci immaginiamo provenire da contesti di povertà, da Paesi in via di sviluppo. Oppure, ancora peggio se possibile, sono quelle che raccontano i media associandole ad orrendi casi di violenza sessuale: ne abbiamo raccontati due, recentemente, anche su Luce!, di due bimbe di appena 10 e 11 anni stuprate e rimaste incinta, costrette a lottare per ottenere l’aborto che gli Stati Uniti (l’Ohio in particolare) e il Brasile negavano loro. Lo studio dell’Istituto Negri diinMa se vi dicessimo invece che le mamme bambine esistono anche in ...

