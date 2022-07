(Di lunedì 18 luglio 2022), fin dalle origini, è sempre riuscito a creare nuove coppie. Il dating show di Maria De Filippi, però, sembra aver perso il suo tocco magico. Ultimamente, infatti, le coppie nate all’interno del programma sembrano coinvolte in una forte crisi. Dopo la rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, ancheAllam Ceruti sembrano essere sul punto di lasciarsi.stati Amedeo Venza e Deianira Marzano a parlare del probabile allontanamento tra i due.sempre più distanti. Si? Non è mai facile portare avanti una relazione nata in un dating show.e ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Luca Salatino e Soraia di Uomini e Donne si sono lasciati? Le indiscrezioni #LucaSalatino #SoraiaCeruti… - infoitcultura : Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti/ Ennesima 'coppia che scoppia' di Uomini e Donne - infoitcultura : Uomini e Donne, Luca Salatino preferisce Matteo Ranieri: Soraia Allam pronta a lasciarlo, l'ultimo gossip! - ParliamoDiNews : Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati?/ Dopo Uomini e Donne, l`ex tronista… #luca #salatino #soraia… - infoitcultura : Uomini e Donne, Soraia Ceruti rompe il silenzio sulla crisi con Luca Salatino -

Il Sussidiario.net

Dopo l a rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone , si attende l'annuncio ufficiale della fine della relazione trae Soraia Allam, che dovrebbe arrivare ad ore. Ecco cosa sta ...L'accusa choc:avrebbe frequentato altre ragazze durante Uomini e Donne Non sono passati nemmeno due mesi da quando i petali rossi sono scesi sulle loro teste eppure la storia d'amore, nata a Uomini e ... Luca Salatino e Soraia di nuovo insieme dopo Uomini e Donne/ 'Sto andando da lui, nessuna crisi!' Luca e Soraia dopo Uomini e Donne sono in crisi Il motivo sarebbe Matteo Ranieri. Ecco cosa starebbe accadendo in queste ore.In questi giorni si sono diffusi diversi rumor che riguardano Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. In molti sospettano una crisi tra l’ex tronista e ...