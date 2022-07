Lazio, niente addio per Rocchi: nuovo ruolo per la bandiera biancoceleste (Di lunedì 18 luglio 2022) Tra la Lazio e Tommaso Rocchi non sarà addio: i biancocelesti hanno in mente un nuovo ruolo per la bandiera del club Nonostante la delusione per aver mancato la panchina della Primavera, affidata a Sanderra, il matrimonio tra la Lazio e Tommaso Rocchi sembra destinato a continuare. Come riporta il Corriere dello Sport ed. romana, Lotito ha inoltrato una nuova proposta all’ex attaccante e attende una risposta positiva nelle prossime ore. Il patron ha offerto a Rocchi il ruolo di osservatore giudicando i calciatori a livello nazionale e internazionale. Per Lotito Rocchi è come un figlio: difficile ipotizzare dunque una dolorosa separazione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tra lae Tommasonon sarà: i biancocelesti hanno in mente unper ladel club Nonostante la delusione per aver mancato la panchina della Primavera, affidata a Sanderra, il matrimonio tra lae Tommasosembra destinato a continuare. Come riporta il Corriere dello Sport ed. romana, Lotito ha inoltrato una nuova proposta all’ex attaccante e attende una risposta positiva nelle prossime ore. Il patron ha offerto aildi osservatore giudicando i calciatori a livello nazionale e internazionale. Per Lotitoè come un figlio: difficile ipotizzare dunque una dolorosa separazione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

