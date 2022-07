Jennifer Lopez, la decisione a sorpresa dopo il matrimonio con Ben Affleck (Di lunedì 18 luglio 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ufficialmente marito e moglie: dopo le nozze l’amatissima cantante ha preso una decisione La proposta era arrivata qualche mese fa, nei giorni scorsi Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in gran segreto. A rivelare la novità è stata la nota testata americana TMZ. I due hanno preferito mantenere il più stretto riserbo in merito alle nozze, queste sono state celebrate a Las Vegas alla presenza di pochi intimi. Jennifer Lopez e Ben Affleck (Collage screen da Instagram)Si sarebbero dovuti sposare nel 2004 dopo circa due anni d’amore, la notizia della loro improvvisa rottura però arrivo come un fulmine a ciel sereno. I loro ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 18 luglio 2022)e Bensono ufficialmente marito e moglie:le nozze l’amatissima cantante ha preso unaLa proposta era arrivata qualche mese fa, nei giorni scorsie Bensi sono sposati in gran segreto. A rivelare la novità è stata la nota testata americana TMZ. I due hanno preferito mantenere il più stretto riserbo in merito alle nozze, queste sono state celebrate a Las Vegas alla presenza di pochi intimi.e Ben(Collage screen da Instagram)Si sarebbero dovuti sposare nel 2004circa due anni d’amore, la notizia della loro improvvisa rottura però arrivo come un fulmine a ciel sereno. I loro ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Fiori d'arancio per Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due si sono sposati a Las Vegas #ANSA - RaiNews : Le due star, che si sono ritrovate dopo una lunga separazione, ora sono marito e moglie. #JenniferLopez #BenAffleck… - Corriere : Bennifer sposi, l’annuncio di lei sul sito On The JLo: «L’abbiamo fatto» - SkyTG24 : Matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck, i due abiti della sposa. FOTO - ____gio______ : RT @schlagstern: JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK SI SONO SPOSATI A LAS VEGAS CON UN VESTITO DI UN VECCHIO FILM E UNA GIACCA RANDOM DI BEN E LA… -