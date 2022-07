Italia-Belgio 0-1 | Bertolini | “Non meritavamo di perdere | eliminazione che ci farà crescere”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 luglio 2022) “Abbiamo perso una partita che nondi. A parte l’inizio bloccato, le ragazze hanno dato tutto ciò che avevano equalcosa in più, ma il calcio è questo”. È l’amarezza di Milena Bartolini, ct dell’femminile, dopo la sconfitta colche ha sancito l’delle azzurre nella fase a gironi dell’Europeo. “È mancata un po’ di tranquillità all’inizio, si arriva in queste situazioni dove si è obbligati a vincere e l’aspetto emotivo ha preso il sopravvento, ma oggi le ragazze sono state brave – prosegue ai microfoni della Rai – Per noi è un’esperienza importante, cie diventare più forti per il futuro. Si volta pagina prendendo le cose positive e analizzando le cose negative, cercando di non ...