Inter, classico rito di ‘iniziazione’ per il rientrante Lukaku | VIDEO (Di lunedì 18 luglio 2022) Ogni nuovo giocatore che arriva all'Inter deve subire un rito di 'iniziazione'. Anche Romelu Lukaku, centravanti belga che aveva indossato la maglia nerazzurra per due stagioni dal 2019 al 2021, non si è sottratto alla tradizione. Il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 luglio 2022) Ogni nuovo giocatore che arriva all'deve subire undi 'iniziazione'. Anche Romelu, centravanti belga che aveva indossato la maglia nerazzurra per due stagioni dal 2019 al 2021, non si è sottratto alla tradizione. Il

Pubblicità

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Inter, classico rito di 'iniziazione' per il rientrante #Lukaku | #VIDEO - #social #Inter - PianetaMilan : .@Inter, classico rito di 'iniziazione' per il rientrante #Lukaku | #VIDEO - #social #Inter - ChiorboliAnna : RT @AziendaUltras: Adesso ad ogni pareggio ci dovremo subìre anche st’anno il classico “eh ma se compravamo tizio, eh ma se compravamo Caio… - supermilito22 : @ilGuercio @Inter @marotta @ausilio @zhang Il classico che vorrebbe scendere in b pur di aver ragione - EItonMcCartney : RT @AziendaUltras: Adesso ad ogni pareggio ci dovremo subìre anche st’anno il classico “eh ma se compravamo tizio, eh ma se compravamo Caio… -