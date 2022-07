Infanzia e adolescenza: un milione e mezzo di euro per 17 progetti bergamaschi (Di lunedì 18 luglio 2022) La Regione finanzia 17 progetti bergamaschi relativi a Infanzia e adolescenza. Uno stanziamento di 1.515.522 euro per la nostra provincia, per la costruzione di una rete di enti che hanno realizzato un programma di iniziative rivolte alla fascia 0-17 anni per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 marzo 2023. Una misura importante per la quale la Giunta ha già un rifinanziamento, per il quale ha stanziato in totale 12 milioni di euro destinati a 152 progetti in tutta la Lombardia. “Sono molto soddisfatta del grande successo riscosso dal bando regionale – ha dichiarato l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Alessandra Locatelli -. Attraverso queste risorse, Regione Lombardia per il secondo anno intende contribuire a ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 luglio 2022) La Regione finanzia 17relativi a. Uno stanziamento di 1.515.522per la nostra provincia, per la costruzione di una rete di enti che hanno realizzato un programma di iniziative rivolte alla fascia 0-17 anni per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 marzo 2023. Una misura importante per la quale la Giunta ha già un rifinanziamento, per il quale ha stanziato in totale 12 milioni didestinati a 152in tutta la Lombardia. “Sono molto soddisfatta del grande successo riscosso dal bando regionale – ha dichiarato l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Alessandra Locatelli -. Attraverso queste risorse, Regione Lombardia per il secondo anno intende contribuire a ...

