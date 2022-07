Governo: Quartapelle (Pd), 'Bce ci aiuta per lo spread ma mercoledì serve la fiducia' (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug (Adnkronos) - "Per aiutarci a combattere lo spread, la Bce, giovedì, presenterà dei nuovi strumenti. Il giorno prima, in Parlamento, siamo chiamati a compiere una scelta per poter essere i primi artefici della nostra ripresa e non essere più in balia delle forze esterne. #fiducia”. Lo scrive su twitter Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Partito democratico. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug (Adnkronos) - "Perrci a combattere lo, la Bce, giovedì, presenterà dei nuovi strumenti. Il giorno prima, in Parlamento, siamo chiamati a compiere una scelta per poter essere i primi artefici della nostra ripresa e non essere più in balia delle forze esterne. #”. Lo scrive su twitter Lia, responsabile Esteri del Partito democratico.

