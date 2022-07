Emily Ratajkowski | voci di divorzio imminente | “Il marito l’ha tradita”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Quattro anni fae Sebastian Bear-McClard si sono sposati a sorpresa e ora, altrettanto inaspettatamente, arriva la notizia della loro separazione. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni lanciate da Page Six, che sembrano trovare conferma nell’assenza da diversi giorni della fede al dito della modella. Il motivo della rottura, secondo il magazine, sarebbe da imputare ai tradimenti del produttore. “E’ un imbroglione seriale”, racconta una fonte vicina alla coppia a Page Six. A quanto paresarebbe statada Sebastian e questo l’avrebbe portata a scegliere di divorziare. Anche la comica americana Claudia Oshry ha confermato la notizia durante il programma “The Morning Toast”: “È praticamente noto che suoe che ...

Pubblicità

_miarma : mondo in cui Emily Ratajkowski viene tradita. io a questo punto direi di abolire la variante uomini. - IOdonna : Era riuscito a far innamorare la modella più desiderata al mondo e poi l'avrebbe imbrogliata, dicono le amiche di l… - tasso_mirko : Emily Ratajkowski se hai bisogno sappi che ci sono. @emrata - Cosmopolitan_IT : Cos'è successo tra Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard? - infoitcultura : Emily Ratajkowski verso il divorzio con il marito Sebastian Bear-McClard, lui un 'traditore seriale' -

vicina al divorzio: il marito l'avrebbe tradita Dopo quattro anni d'amore e un figlio, la modella e il produttore cinematografico Sebastian Bear - McClard starebbero per separarsi di ...... ecco come installarla Napoli tra Simeone, Broja e Kepa: si attende la cessione di Petagna CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBè pronta al divorzio, il marito Sebastian l'ha traditaEra riuscito a far innamorare la modella più desiderata al mondo e poi l'avrebbe imbrogliata, dicono le amiche di lei ...Secondo alcune fonti Emily Ratajkowski si starebbe separando dal marito Sebastian Bear McClard con il quale si era sposata 4 anni fa.