CdS – è arrivato l'accordo con il Bayern Monaco (Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-18 00:05:15 Fioccano commenti e discussioni a causa dell'ultima news del Corriere: Matthijs De Ligt è ormai un giocatore del Bayern Monaco, manca solo l'ufficialità. La Juventus e il club bavarese hanno trovato l'accordo per il trasferimento del difensore olandese in Germania, è arrivata l'attesa fumata bianca che ha chiuso l'affare. Juve, addio a De Ligt: accettata l'offerta del Bayern L'ultimo rilancio della società tedesca è stato decisivo: la Juventus ha accettato l'offerta da 70 milioni di euro di base fissa più 10 di bonus inviata dal Bayern, di 10 milioni più alta rispetto alla precedente proposta. Accontentati così i bianconeri e lo stesso giocatore, che premeva per il trasferimento in Bundesliga. La trattativa ha subito un'accelerazione improvvisa nelle ultime ore, dopo la cessione ... Leggi su justcalcio

