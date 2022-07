Buon compleanno Gianni Mercati | Sami Modiano | Virginia Raggi…

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 luglio 2022) …Federico Garimberti, Ernesto Galli Della Loggia, Ignazio La Russa, Maurizio Gasparri, Sante Zuffada,Romoli, Lucio Tarquinio, Elio di Rupo, Marco Ferrando, Leonardo Semplici, Adriana Galgano, Erika Stefani, Carlo Vanzini, Michele Mian, Chiara Conti, Matteo Ricci, Emanuela Galliussi, Marco Piscopo, Mara Navarria, Simone Ciancio, Melanie Schwarz, Claudia Giovine… Oggi 18 luglio compiono gli anni:, manager; Federico Garimberti, giornalista; Tullio Altamura, attore; Enzo Spitaleri, attore; Enore Boscolo, ex calciatore; Violetta Gragnani, attrice; Giancarla Codrignani, scrittrice, giornalista, politica;, ex deportato a Auschwitz; Armando Dini, arcivescovo; Enzo Milioni, regista, sceneggiatore; Ornella Donda, ex cestista; Alfredo Scapinello, ex calciatore; Giorgio ...