Borsa: Milano sale (+0,4%), bene Iveco, Tenaris e Prysmian (Di lunedì 18 luglio 2022) Piazza Affari si porta in rialzo dopo un avvio poco variato. L'indice Ftse mib guadagna lo 0,4% oltre quota 21mila punti, spinto da Iveco (+2,17%), sull'onda lunga dell'accordo con Hyundai per i bus a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Piazza Affari si porta in rialzo dopo un avvio poco variato. L'indice Ftse mib guadagna lo 0,4% oltre quota 21mila punti, spinto da(+2,17%), sull'onda lunga dell'accordo con Hyundai per i bus a ...

Justinghiandone : Ma la Borsa di Milano non doveva crollare per le dimissioni di #Draghi ? L' unica cosa che può crollare se và via s… - fisco24_info : Borsa: Milano sale (+0,4%), bene Iveco, Tenaris e Prysmian: Scivolano Enel e Saipem, bene Eni, Unicredit e Intesa - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa verso avvio positivo nella settimana Bce, Milano piatta con crisi governo - MKT_INS : Apertura #Borsa: A Milano il #FtseMib oscilla sulla parità (-0,01%) in area 20.930 punti. In rialzo, invece, il… - discoradioIT : #Borsa, #Milano apre piatta: Ftse Mib +0,01% -

Borsa: Milano sale (+0,4%), bene Iveco, Tenaris e Prysmian Piazza Affari si porta in rialzo dopo un avvio poco variato. L'indice Ftse mib guadagna lo 0,4% oltre quota 21mila punti, spinto da Iveco (+2,17%), sull'onda lunga dell'accordo con Hyundai per i bus a ... Agenzia ANSA Borsa: avvio positivo per l'Europa nella settimana Bce, Milano +0,3% aspettando Draghi Petrolio e gas in rialzo. Spread balza a 232 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 lug - Apertura positiva per le Borse europee ... Venerdì l'indice principale aveva chiuso a +1,84%