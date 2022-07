Vuolo | “Stiamo avendo un incremento di pazienti che scelgono l’osteopatia”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 17 luglio 2022) di Monica De Santis Proseguono con grande successo l’iniziativa proposta dai Centri Verrengia “Salute e Benessere in tour” con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione. Sedici i medici che si alternano su diversi stabilimenti balneari della nostra città e prossimamente anche della provincia.?Sedici medici che offrono varie consulenze. Tra questi c’è anche il dottor Gaetano, osteopata, che opera sia presso i Centri Verrengia e sia presso il suo studio privato in Corso Garibaldi.è un sistema di diagnosi e trattamento che pur basandosi sulle scienze fondamentali e le conoscenze mediche tradizionali non prevede l’uso di farmaci né il ricorso alla chirurgia, ma attraverso manipolazioni e manovre specifiche si dimostra efficace per la prevenzione, valutazione ed il trattamento di disturbi che interessano ...