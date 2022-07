Tragedia in piscina, muore un bambino di 6 anni sotto gli occhi dei genitori (Di domenica 17 luglio 2022) Un bambino di sei anni è annegato mentre stava nuotando in una piscina di un resort. La Tragedia è accaduta ieri, sabato 16 luglio, a Cardedu in provincia di Nuoro, nell’Ogliastra, nel primo pomeriggio. Il misfatto ha sconvolto tutti i presenti ma in particolar modo i genitori che avevano il bimbo sotto gli occhi mentre ha vissuto il dramma. Tragedia in Sardegna, bimbo di 6 anni muore in piscina davanti ai genitori Il bimbo di 6 anni si trovava in Sardegna in vacanza con i genitori. La famiglia di origine romana alloggiava al resort Cala Luas, sul litorale di Cardedu in Ogliastra. La Tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, sabato ... Leggi su tvzap (Di domenica 17 luglio 2022) Undi seiè annegato mentre stava nuotando in unadi un resort. Laè accaduta ieri, sabato 16 luglio, a Cardedu in provincia di Nuoro, nell’Ogliastra, nel primo pomeriggio. Il misfatto ha sconvolto tutti i presenti ma in particolar modo iche avevano il bimboglimentre ha vissuto il dramma.in Sardegna, bimbo di 6indavanti aiIl bimbo di 6si trovava in Sardegna in vacanza con i. La famiglia di origine romana alloggiava al resort Cala Luas, sul litorale di Cardedu in Ogliastra. Laè avvenuta nel pomeriggio di ieri, sabato ...

Pubblicità

ForexOnlineMeIt : Tragedia in Sardegna, bambino di 6 anni annega nella piscina di un resort | Vanity Fair Italia - infoitinterno : Tragedia nella piscina del Grand Hotel di Riccione: 21enne muore annegato - infoitinterno : Riccione: tragedia nella piscina, il 21enne annegato aveva il coronavirus - solonews1011 : RT @repubblica: Tragedia in Sardegna: bambino di 6 anni annega nella piscina di un resort - emanuelino10 : RT @repubblica: Tragedia in Sardegna: bambino di 6 anni annega nella piscina di un resort -