PGA Tour | Barracuda Championship | Chez Reavie ancora in testa | Bertasio esce dalla top10

(Di domenica 17 luglio 2022) Moving day in archivio al, sul percorso di Truckee, in California. Inall’unico torneo che utilizza il Modified Stableford come sistema di punteggio. Per cui addio per una settimana ai punteggi classici per accogliere un sistema in cui si ottengono +8 punti per l’albatros, +5 per l’eagle, +2 per il birdie, 0 per il par, -1 per il bogey e -3 per il doppio bogey o peggiori. Di conseguenza, inusualmente, un punteggio più alto è un miglior risultato. In, oggi come ieri, c’è lo statunitensecon il punteggio di +37. Nel terzo giro il leader ha aggiunto 9 punti al suo score, facendo segnare 5 birdie (+10 totale) ed un bogey (-1). Il suo vantaggio sugli inseguitori si è raddoppiato in questo rounf, passando da 3 a 6 punti. British Open 2022: che ...

Pubblicità

muttinis : RT @FederGolf: ?? Barracuda Championship ??? 14-17 luglio ? Tahoe Mt. Club, Truckee, California Ancora un torneo in collaborazione tra @PG… - FederGolf : ?? Barracuda Championship ??? 14-17 luglio ? Tahoe Mt. Club, Truckee, California Ancora un torneo in collaborazion… - zazoomblog : Golf PGA Tour: Trey Mullinax vince all’ultimo putt un Barbasol Championship all’insegna del maltempo - #Tour:… - pointofnews : #golf, #pga #tour: #trey #mullinax vince all’ultimo putt un #barbasol #championship all’insegna del maltempo – #oa… - zazoomblog : Golf PGA Tour: non c’è pace per il Barbasol Championship. Nuova interruzione durante il terzo round in testa Max Mc… -

FederGolf

Seguono sul fronte americano Cameron Young, a due colpi, Dustin Johnson ( - 9), ex numero uno al mondo e dissidente deldopo la migrazione nella Superlega araba, e il leader del world ...... club calcistico impegnato nella Premier League britannica, nonché per la costituzione del LIV Golf, serie indipendente dal: 'L'annuncio di oggi segna l'ultimo successo nell'evoluzione di ... PGA Tour-DP World Tour: 4 azzurri al Barracuda Championship Cameron Smith is nothing if not confident but the bravado that helped him win the PLAYERS Championship might have cost the Australian his chance at the Claret Jug during the third round of the 150th ...Before St. Andrews’ links was condensed from 22 to 18 holes in the 18th century, setting the standard for the game that we know today, the course’s start and finish came on a small grass hill that ...