L'inflazione sale a +8% a giugno ma per le famiglie più povere è già al 9,8%: i dati dell'Istat su prezzi in aumento e capoluoghi più cari

L'inflazione sale a +8% a giugno ma per le famiglie meno abbienti l'incremento dei prezzi ha già raggiunto il 9,8%: è quanto indicato dall'Istat.

La crisi di Governo tiene in bilico l'Italia: intanto, i cittadini si ritrovano a dover fare i conti con l'inflazione che sta diventando sempre più pressante e sta mettendo in ginocchio la capacità di spesa delle famiglie. Al momento, aumenta anche la preoccupazione per i conti pubblici nonostante il rinvio delle dimissioni di Mario Draghi da parte di Mattarella abbia congelato lo spread Btp-Bund intorno ai 220 punti. Nella giornata di venerdì 15 luglio, tuttavia, ...

