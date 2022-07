L'ex Monaco Sidibé può andare in Premier League

(Di domenica 17 luglio 2022) Djibril, svincolato dopo non aver rinnovato con il, interessa al Fulham, in cerca di un terzino destro. Lo riporta AS.

Pubblicità

AConan_Doyle : Dijbril Sidibe lascia il Monaco ed è sul mercato a parametro zero Attenzione del West Ham -

Commenta per primo Djibril, svincolato dopo non aver rinnovato con il, interessa al Fulham , in cerca di un terzino destro. Lo riporta AS .... (Nizza " firmerà con il PSV Eindhoven) JASON DENAYER (Lione) CORENTIN TOLISSO (Bayern) ...LARIN (Besiktas) SERGE AURIER (Villarreal) DEN - AXEL ZAGADOU (Borussia Dortmund) DJIBRIL