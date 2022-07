I napoletani non dimenticano Lavezzi: tutti contro l’ex Roma (Di domenica 17 luglio 2022) Il Napoli e il Perugia si sono sfidate nell’amichevole odierna, che ha visto uscire vincitrice la squadra di Luciano Spalletti. Un amichevole per testare nuove soluzioni tecnico-tattiche, oltre che per mettere minuti nelle gambe, fattore fondamentale in questa fase embrionale di stagione. Nel corso del secondo tempo, è entrato in campo per gli umbri anche Aleandro Rosi, calciatore ex Roma protagonista nel 2011 di un episodio sgradevole con l’ex azzurro Ezequiel Lavezzi. I due si resero protagonisti di uno scambio di sputi, non visto dall’arbitro ma intercettato dalla successiva prova tv. ROME, ITALY – MAY 20: Ezequiel Lavezzi of Napoli celebrates victory after the Tim Cup final match between Juventus FC and SSC Napoli at Olimpico Stadium on May 20, 2012 in Rome, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 luglio 2022) Il Napoli e il Perugia si sono sfidate nell’amichevole odierna, che ha visto uscire vincitrice la squadra di Luciano Spalletti. Un amichevole per testare nuove soluzioni tecnico-tattiche, oltre che per mettere minuti nelle gambe, fattore fondamentale in questa fase embrionale di stagione. Nel corso del secondo tempo, è entrato in campo per gli umbri anche Aleandro Rosi, calciatore exprotagonista nel 2011 di un episodio sgradevole conazzurro Ezequiel. I due si resero protagonisti di uno scambio di sputi, non visto dall’arbitro ma intercettato dalla successiva prova tv. ROME, ITALY – MAY 20: Ezequielof Napoli celebrates victory after the Tim Cup final match between Juventus FC and SSC Napoli at Olimpico Stadium on May 20, 2012 in Rome, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty ...

Pubblicità

annatrieste : Come si fa a non rinnovare a vita un belga che si preoccupa per la salute dei tifosi napoletani e li esorta a mette… - rvotebannate : 17 Luglio 2022 e i tifosi napoletani scoprono che la Roma caga in testa al Napoli e che ADL non sarebbe capace di p… - Salvatore__espo : @Il_Medico_tardo @Theitalianape_1 @Since1897J Sono certo che entro due giorni non avrai più il profilo twitter per… - Ade9515 : @agente_zeta Io c'ho una vecchietta bellissima a messa, toglieva la mascherina mentre tossiva e la metteva quando n… - Cavalie59205161 : @sveistrippin Sei solo un fighettina di legno e l'ironia non fa per te. Così facendo, cerchi di prendere in giro i… -