Crisi governo | le condizioni di Conte | ultimatum in diretta

(Adnkronos) – "Il M5S c'è se otterrà risposte alle sue richieste". Il messaggio di Giuseppe Conte a Mario Draghi arriva in diretta Facebook. Dopo un primo, lungo giro di incontri fra grillini e poco prima di iniziare l'assemblea congiunta M5S ieri sera, il leader pentastellato detta le condizioni del Movimento per rimanere al governo in un breve discorso affidato ai social: si chiede "rispetto per i nostri principi", ma soprattutto si pretendono "risposte chiare" rispetto a "qualche generica apertura" sui 9 punti presentati al premier altrimenti, avverte Conte, "noi non possiamo starci". Ora la palla passa al presidente del Consiglio: "Spetterà a Draghi valutare se ci sono le condizioni per garantire al Movimento 5 stelle di poter svolgere la sua azione politica in un ...

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - ProDocente : Rinnovo contratto, ritorno in classe e riforma del reclutamento: la crisi di Governo può avere effetti negativi. I… - FisascatCislPug : RT @FisascatCisl73: Guarda il #TgLab #FisascatCisl #Crisi #Governo #Salari #Pensioni #Lavoro #Contratti #Terziario #Distribuzione #Servizi… -