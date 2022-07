Covid, 67.817 nuovi casi e 79 decessi in 24 ore (Di domenica 17 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 67.817 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, in calo rispetto agli 89.830 del 16 luglio. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 79, rispetto ai 111 del 16 luglio. I guariti sono 52.417, mentre gli attuali positivi sono 1.465.050. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 67.817 idi-19 in Italia, in calo rispetto agli 89.830 del 16 luglio. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Isono 79, rispetto ai 111 del 16 luglio. I guariti sono 52.417, mentre gli attuali positivi sono 1.465.050. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

Pubblicità

nestquotidiano : Covid, 67.817 nuovi casi e 79 decessi in 24 ore - BertaIsla : RT @crlggg: Covid, contagi in calo dopo 5 settimane di crescita. Il bollettino di oggi: 67.817 nuovi casi e 79 morti - News24_it : Covid, news. Bollettino: 67.817 nuovi casi e 79 morti. Tasso di positività al 22,8%. LIVE - Sky Tg24 - ledicoladelsud : Covid, 67.817 nuovi casi e 79 decessi in 24 ore - ZerounoTv : Covid, 67.817 nuovi casi e 79 decessi in 24 ore -