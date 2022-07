Calciomercato Juventus, il giocatore potrebbe tornare al suo vecchio club (Di domenica 17 luglio 2022) Uno dei centrocampisti della Juventus non partirà per la tournée negli Stati Uniti: secondo le ultime indiscrezioni potrebbe tornare al suo vecchio club. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lunga la lista dei centrocampisti su cui Massimiliano Allegri può contare al momento. Non tutti, però, rimarranno a Torino e faranno parte della Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Uno dei centrocampisti dellanon partirà per la tournée negli Stati Uniti: secondo le ultime indiscrezionial suo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lunga la lista dei centrocampisti su cui Massimiliano Allegri può contare al momento. Non tutti, però, rimarranno a Torino e faranno parte della Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il passaggio di #Lewandowski al #Barcellona può dare al #Bayern il margine economico necessario per operare il rila… - Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - GiovaAlbanese : Il #Bayern avrebbe pianificato per inizio settimana la prossima mossa per #DeLigt, convinto di poterlo far suo in q… - tuttosport : #Juve, già incassati oltre 17 milioni - lord_john56 : RT @RadioRadioWeb: Vicenza e Juventus si contesero senza esclusione di colpi la punta originaria di Prato. L'attaccante toscano fu scaraven… -

Juve, già incassati oltre 17 milioni TORINO - Con la cessione a titolo definitivo di Matteo Brunori al Palermo la Juventus incassa 4 milioni, che vanno a sommarsi agli 8,2 milioni (più uno di bonus) per il trasferimento di Rolando Mandragora alla Fiorentina e ai 4 per il passaggio del centravanti Giacomo Vrioni ... Juve, chi sono i nuovi Miretti e Soulé Non cambia politica, come dicevamo, anzi, la Juventus rilancia, affidando la guida tecnica a chi di scoprire ed esaltare talenti se ne intende, chiedere in casa Atalanta . Il raduno della Juventus ... Sky Sport Accordo in gran segreto: la Juventus prepara la super offerta La Juventus di Allegri è al lavoro per il successore di de Ligt in caso di passaggio al Bayern. Particolare attenzione sul nome di Pau Torres ... Juventus Women, tecnica e senso del gol: la storia di Arianna Caruso La storia e la carriera di Arianna Caruso, giovane calciatrice della Juventus Women reduce da un'ennesima vittoria dello Scudetto ... TORINO - Con la cessione a titolo definitivo di Matteo Brunori al Palermo laincassa 4 milioni, che vanno a sommarsi agli 8,2 milioni (più uno di bonus) per il trasferimento di Rolando Mandragora alla Fiorentina e ai 4 per il passaggio del centravanti Giacomo Vrioni ...Non cambia politica, come dicevamo, anzi, larilancia, affidando la guida tecnica a chi di scoprire ed esaltare talenti se ne intende, chiedere in casa Atalanta . Il raduno della... Juventus, acquisti e cessioni del calciomercato 2022 La Juventus di Allegri è al lavoro per il successore di de Ligt in caso di passaggio al Bayern. Particolare attenzione sul nome di Pau Torres ...La storia e la carriera di Arianna Caruso, giovane calciatrice della Juventus Women reduce da un'ennesima vittoria dello Scudetto ...