Ultime Notizie – Brignone e Goggia insieme, sono Fiocchi d’Oro dello sci alpino (Di sabato 16 luglio 2022) “Sofia Goggia e Federica Brignone sono i due Fiocchi d’Oro per lo sci alpino. Il verdetto è arrivato durante il Gran Galà della Neve e del Ghiaccio che si è tenuto a Madonna di Campiglio il 15 luglio, grazie alla collaborazione fra Rcs Gazzetta dello Sport, Fisi e Apt Madonna di Campiglio”. Lo scrive oggi la Federsci. “Presente il Presidente Flavio Roda, l’Assessore allo Sport e Turismo del Tmrentino Roberto Failoni, i sindaci di Pinzolo e Tre Ville, Tullio Serafini presidente dell’Apt, Gianni Battaiola, presidente di Trentino Marketing, Bruno Felicetti direttore delle Funivie Madonna di Campiglio e Massimo Faraò, direttore marketing di Audi Italia”. “Una pioggia di Fiocchi d’argento per gli atleti Fisi, reduci dai successi dei Giochi di Pechino. Li ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 16 luglio 2022) “Sofiae Federicai dueper lo sci. Il verdetto è arrivato durante il Gran Galà della Neve e del Ghiaccio che si è tenuto a Madonna di Campiglio il 15 luglio, grazie alla collaborazione fra Rcs GazzettaSport, Fisi e Apt Madonna di Campiglio”. Lo scrive oggi la Federsci. “Presente il Presidente Flavio Roda, l’Assessore allo Sport e Turismo del Tmrentino Roberto Failoni, i sindaci di Pinzolo e Tre Ville, Tullio Serafini presidente dell’Apt, Gianni Battaiola, presidente di Trentino Marketing, Bruno Felicetti direttore delle Funivie Madonna di Campiglio e Massimo Faraò, direttore marketing di Audi Italia”. “Una pioggia did’argento per gli atleti Fisi, reduci dai successi dei Giochi di Pechino. Li ...

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - PianetaMilan : #Milan, rilancio per #DeKetelaere e #RenatoSanches si allontana: ultime di #calciomercato #ACMilan #SempreMilan - Capo22418622 : @friggitricee A dopo le ultime notizie belle alla Mya preparazione facciale ecc in capo calissati e corona in testa… -