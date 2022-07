Terremoto in provincia di Pordenone, scossa di magnitudo 3.2 (Di sabato 16 luglio 2022) Nella zona di Pordenone è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2. A segnalarlo è il Centro Ricerche Sismologiche Fvg e insieme all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. E’ accaduto nel pomeriggio, intorno alle 15.30. Leggi su tg24.sky (Di sabato 16 luglio 2022) Nella zona diè stata registrata unadidi3.2. A segnalarlo è il Centro Ricerche Sismologiche Fvg e insieme all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. E’ accaduto nel pomeriggio, intorno alle 15.30.

