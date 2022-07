Sky: Napoli su Diallo, a Parigi per convincerlo. Kim può andare al Rennes (Di sabato 16 luglio 2022) Secondo la redazione di Sky, è quello di Abdou Diallo del Psg il nome forte per sostituire Koulibaly in casa Napoli. Anche perché il sudcoreano Kim, individuato precedentemente, ha più di una mezza promessa col Rennes. Diallo, classe 96?, era stato cercato anche dal Milan a gennaio. Sempre secondo Sky, il Napoli sarebbe stato a Parigi per cercare di convincere il difensore senegalese: «la strategia del club di Aurelio De Laurentiis – si legge nell’articolo condiviso sui social – è infatti quella di trattare sull’ingaggio e ottenere il sì del ragazzo e poi iniziare a trattare con il Psg». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport) Koulibaly, suo compagno di Nazionale, avrebbe consigliato a ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 luglio 2022) Secondo la redazione di Sky, è quello di Abdoudel Psg il nome forte per sostituire Koulibaly in casa. Anche perché il sudcoreano Kim, individuato precedentemente, ha più di una mezza promessa col, classe 96?, era stato cercato anche dal Milan a gennaio. Sempre secondo Sky, ilsarebbe stato aper cercare di convincere il difensore senegalese: «la strategia del club di Aurelio De Laurentiis – si legge nell’articolo condiviso sui social – è infatti quella di trattare sull’ingaggio e ottenere il sì del ragazzo e poi iniziare a trattare con il Psg». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport) Koulibaly, suo compagno di Nazionale, avrebbe consigliato a ...

