Ora Ryanair minaccia i piloti belgi di licenziarli: “Preparatevi ad un lungo sciopero” (Di sabato 16 luglio 2022) È scontro tra Ryanair e i piloti belgi della compagnia. Il personale di volo del trasporto low cost e i piloti hanno annunciato una nuova mobilitazione per il 24, 25 e 26 luglio. A detta della dirigenza di Ryanair, incrociare le braccia per altre 72 ore, dopo gli scioperi delle ultime settimane, non porterà ad alcun risultato: “Dovrete spiegare ai piloti perché devono sprecare soldi in scioperi” si legge nella risposta dell’azienda ai sindacati riportata dal giornale belga Le Soir. La compagnia aerea ha ricordato gli accordi firmati dai sindacati nel 2020 quando Ryanair rinegoziò i contratti per mantenere in piedi la società, in seguito ai difficili mesi di paralisi per via del Covid: “Se la vostra unica tattica è quella di negare di aver mai firmato, rifiutare di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) È scontro trae idella compagnia. Il personale di volo del trasporto low cost e ihanno annunciato una nuova mobilitazione per il 24, 25 e 26 luglio. A detta della dirigenza di, incrociare le braccia per altre 72 ore, dopo gli scioperi delle ultime settimane, non porterà ad alcun risultato: “Dovrete spiegare aiperché devono sprecare soldi in scioperi” si legge nella risposta dell’azienda ai sindacati riportata dal giornale belga Le Soir. La compagnia aerea ha ricordato gli accordi firmati dai sindacati nel 2020 quandorinegoziò i contratti per mantenere in piedi la società, in seguito ai difficili mesi di paralisi per via del Covid: “Se la vostra unica tattica è quella di negare di aver mai firmato, rifiutare di ...

