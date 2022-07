Mia Filippone | la vicesindaca di Napoli morta dopo un mese di ricovero | ha combattuto come una leonessa

(Di sabato 16 luglio 2022) Non ce l'ha fatta Mia, vicesindaco e assessore all'Istruzione del Comune diundalè deceduta in queste ore. Era ricoverata dal 12 giugno al Policlinico ...

ciropellegrino : ??Morta Mia Filippone vicesindaco di #Napoli. Aveva avuto un grave malore qualche settimana fa - darioderrico : RT @rep_napoli: Napoli, è morta la vicesindaca Mia Filippone. Il sindaco: 'Una persona straordinaria' [di Alessio Gemma] [aggiornamento del… - Corriere : Morta Mia Filippone, la vicesindaca di Napoli. Era stata ricoverata un mese fa per un malore - JackSegantini : RT @ciropellegrino: ??Morta Mia Filippone vicesindaco di #Napoli. Aveva avuto un grave malore qualche settimana fa - PeriferiamoNews : Napoli, è morta il vicesindaco Mia Filippone: il cordoglio della città -

Non ce l'ha fatta, vicesindaco e assessore all'Istruzione del Comune di Napoli . Dopo un mese dal ricovero è deceduta in queste ore. Era ricoverata dal 12 giugno al Policlinico universitario della ...era ricoverata da oltre un mese nel reparto di Cardiologia del policlinico universitario ... "era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città", aggiunge Manfredi.“Apprendiamo con enorme dispiacere che nella notte si è spenta Mia Filippone, professoressa e donna di alta statura morale e dalla grande passione civile. Ne abbiamo potuto apprezzare, ...Era ricoverata da oltre un mese la Policlinico Federico II. Aveva 68 anni. Il cordoglio del sindaco e dell'amministrazione comunale ...