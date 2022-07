LDA | il figlio di Gigi innamorato ma non svela i particolari

(Di sabato 16 luglio 2022) LDA, ovvero Luca D’Alessio sembrerebbe aver trovato l’amore. Ildiavrebbe avuto un colpo di fulmine. Ma chi è la misteriosa donna che ha conquistato il suo cuore? LDA dopo il grande successo ottenuto ad Amici pare che abbia trovato anche l’amore. Ebbene si, ildel noto cantautoreD’Alessio in quest’ ultimo periodo pare abbia voluto raccontare alcune novità dal punto di vista intimo e privato. Sembrerebbe infatti che si siadi una ragazza della quale però pare che non abbia volutorne identità. Il giovane cantante ha detto soltanto che si tratta di una bellissima persona e che tra i due ci sarebbe questa frequentazione che spera possa diventare una storia più seria. Questo sostanzialmente quanto dichiarato da Luca D’Alessio. Ma cerchiamo di ...

Pubblicità

infoitcultura : Amici 21, arriva un altro figlio di un famoso cantante: chi ci sarà tra gli allievi della nuova edizione dopo LDA - IsaeChia : POST AGGIORNATO con le parole del figlio di Biagio Antonacci #Amici22 - zazoomblog : Amici 22 dopo LDA arriva il figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi - #Amici #arriva #figlio #Biagio - infoitcultura : Amici 22, “fatta per il figlio di un famoso cantante”: chi è, bis dopo LDA - infoitcultura : Amici 22, dopo LDA un altro figlio di un famosissimo cantante farà parte del talent? L’indiscrezione -

... Cuccarini, Dimmi di te , dove ildi Gigi D'Alessio non lesina parole sul percorso di studio nel canto intrapreso al talent di Canale 5., nuova fidanzata dopo l'ex Emanuela/ "E' una ...Luca D'Alessio ,del famoso cantante ed ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi,... Amici 21,è fidanzato La risposta del cantante Luca D'Alessio , conosciuto come, è stato ...Confessioni amorose nel salotto di Dimmi di te: LDA è stato ospite di Lorella Cuccarini ed ha raccontato della sua vita oggi, del forte legame ...LDA, protagonista di Amici 21, avrebbe trovato l'anima gemella. Il cantante campano, in un'intervista rilasciata alla prof Lorella Currarini, ha parlato apertamente della sua vita sentimentale, eviden ...