La rivincita di Higuain: dopo tante partite in panchine segna un bel gol con l'Inter Miami, ma non basta a far vincere la squadra (Di sabato 16 luglio 2022) Stop di destro per anticipare il suo diretto avversario, cambio di direzione, un occhio alla porta e tiro forte di sinistro che si insacca alla destra del portiere: è stato il gol di Gonzalo Higuain, ammirato da tutto il mondo. Ma non è servito a far vincere la sua squadra, l'Inter Miami, che è stata sconfitta 2-1 dal Philadelphia. Si tratta di una sconfitta che ha messo fine alla serie di vittorie del Miami. L'attaccante argentino, dall'inizio della nuova stagione, è riuscito a segnare solo 3 gol in 22 gare totali: un po' poco per quello che doveva essere una delle stelle della MLS, il campionato d calcio americano. Ad aprile 2022 però Higuain aveva perso il posto da titolare: l'ex attaccante di Juve e Napoli, a causa di problemi al ginocchio, piccoli ...

