Governo | Conte “M5s fuori senza chiarezza su nostri punti”

MILANO (ITALPRESS) – "Abbiamo chiesto di capire se è possibile individuare degli elementi che evitino una rottura di quel patto di fiducia di cui ha parlato il presidente Draghi. Tutti gli fanno pressione affinchè possa costituire il suo Governo, ma è assolutamente importante capire come proseguire questa azione di Governo". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook. "Non vogliamo tirarlo per la giacchetta – ha aggiunto -, deciderà liberamente, ma per chiarezza e trasparenza, da parte nostra, non potremo condividere nessuna responsabilità di Governo se non ci sarà chiarezza sui punti da noi sottolineati. Non è più tempo di dichiarazioni di intenti, ma di definire un'azione di Governo chiara e ..."

