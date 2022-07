Giulio Regeni, Amnesty contro la Cassazione: «Una ferita per tutti gli italiani» (Di sabato 16 luglio 2022) «Si è consentito a un governo, quello egiziano, che mai ha voluto collaborare alla ricerca della verità per Giulio Regeni, di sfruttare cinicamente le garanzie della procedura italiana», ha scritto su Twitter il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, «per cercare ancora una volta di ottenere l’impunità per suoi funzionari». Ieri la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Roma contro la decisione dell’11 aprile scorso. Il gup aveva disposto la sospensione del procedimento e chiesto nuove ricerche sugli indirizzi dei quattro imputati egiziani. «Una ferita per tutti gli italiani. Non possiamo consentire l’impunità per chi uccide e tortura», hanno commentato i genitori del giovane ricercatore. Come si legge in ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) «Si è consentito a un governo, quello egiziano, che mai ha voluto collaborare alla ricerca della verità per, di sfruttare cinicamente le garanzie della procedura italiana», ha scritto su Twitter il portavoce diItalia, Riccardo Noury, «per cercare ancora una volta di ottenere l’impunità per suoi funzionari». Ieri la Corte diha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Romala decisione dell’11 aprile scorso. Il gup aveva disposto la sospensione del procedimento e chiesto nuove ricerche sugli indirizzi dei quattro imputati egiziani. «Unapergli. Non possiamo consentire l’impunità per chi uccide e tortura», hanno commentato i genitori del giovane ricercatore. Come si legge in ...

Agenzia_Ansa : Resta sospeso il processo ai quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni.… - Agenzia_Ansa : 'Attendiamo di leggere le motivazioni ma riteniamo questa decisione una ferita di giustizia per tutti gli italiani.… - fattoquotidiano : Si riducono i margini di poter celebrare un processo contro gli 007 egiziani accusati di aver ucciso Giulio #Regeni… - enricomontibell : RT @ilmanifesto: No della Cassazione: il processo ai killer di Giulio Regeni non si può fare | il manifesto - annalisaPe : RT @DomaniGiornale: «Una ferita di giustizia per tutti gli italiani». Così i genitori di Giulio Regeni commentano la decisione della Cassaz… -