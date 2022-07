Giulia Salemi condivide un ricordo dell’infanzia | “Non mi dimenticherò mai…” VIDEO

(Di sabato 16 luglio 2022)racconta ai suoi fan un dettaglio della sua infanzia: ecco cosa è emerso dalle parole della nota imprenditricetra un viaggio e l’altro, ogni giorno è sempre più attiva sui social e aggiorna i suoi follower in ogni momento della sua giornata. L’ex gieffina dopo aver partecipato al noto reality show di Canale 5 non si è più fermata. Negli ultimi mesi la sua brillante carriera ha spiccato il volo verso nuove avventure e soprattutto ricomprendo ruoli inediti e fondamentali. Dalla conduzione del format GFVip Party, al lancio del suo primo brand “Goldsand”. La conduttrice ed imprenditrice sta vivendo un periodo ricco di sorprese e novità grazie esclusivamente al suo prezioso talento. Leggi anche –> nicolas vaporidis gesto indelebile dopo lisola dei famosi la spiegazione Il racconto ...

Momento d'oro persia dal punto di vista sentimentale che professionale. L'ex amatissima concorrente del Grande Fratello Vip è stata scelta per condurre il Giffoni Film Festival insieme a Nicolò De ...Sappiamo che ha avuto una storia con, che però non è andata bene. Il rapper ha dichiarato di averci voluto provare anche con Elisabetta Canalis una volta, ma poi non se ne fece niente. ...Giulia Salemi racconta ai suoi fan un dettaglio della sua infanzia: ecco cosa è emerso dalle parole della nota imprenditrice ...Momento d'oro per Giulia Salemi sia dal punto di vista sentimentale che professionale. L'ex amatissima concorrente del Grande Fratello Vip è stata scelta per condurre il Giffoni Film Festival insieme ...