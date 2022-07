Crisi di governo, l’appello di Letta ai partiti: “Avanti con l’esecutivo guidato da Draghi, ci sono le condizioni” (Di sabato 16 luglio 2022) “Il mio è un appello perché non si interrompa il lavoro del presidente del Consiglio, Mario Draghi, la politica deve intercettare il volere dei cittadini italiani e io sono sicuro che non si aspettano adesso una Crisi di governo. sono sicuro che ci siano tutte le condizioni per poter continuare il cammino di questo esecutivo di larga maggioranza”. sono le parole del segretario del Pd, Enrico Letta, che si è rivolto ai partiti che hanno sostenuto finora il governo Draghi, al congresso nazionale del Psi, a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) “Il mio è un appello perché non si interrompa il lavoro del presidente del Consiglio, Mario, la politica deve intercettare il volere dei cittadini italiani e iosicuro che non si aspettano adesso unadisicuro che ci siano tutte leper poter continuare il cammino di questo esecutivo di larga maggioranza”.le parole del segretario del Pd, Enrico, che si è rivolto aiche hanno sostenuto finora il, al congresso nazionale del Psi, a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - ginonapoli49 : RT @Area51cinqueuno: #crisidigoverno Crisi di governo, l'ultimo appello di #Letta: “Riportare a bordo i #5S basta anche una parte” #AAA ce… - AlessandroFanet : RT @erretti42: I quaquaraqua che pensano di rinnovare la fiducia a Draghi non hanno capito che Draghi non ha nessuna intenzione di restare,… -