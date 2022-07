Conte prova a riaprire il dialogo | «La partita è ancora aperta» Alle 18 30 redde rationem con deputati e senatori

(Di sabato 16 luglio 2022) «Risposte chiare sui temi che abbiamo posto». Sarebbe questa la posizione che sta prevalendo nell Consiglio nazionale del M5s, una riunione quasi permanente iniziata dopo l’annuncio di Giuseppedi non votare la fiducia al governo guidato da Mario Draghi. A riferirlo è l’agenzia stampa Adkronos che spiega come questa sia la linea del fronte governista. L’obiettivo sarebbe quindi chiedere a Draghi risposte più concrete sulla lettera scritta dacon i nove punti su cui impegnarsi per continuare ad avere l’appoggio del M5s. Il prossimo appuntamento è stato fissato18.30, con la riunione dove saranno presentidel Movimento. A breve potrebbe arrivare anche una nota con le conclusioni del Consiglio Nazionale. su Open Leggi anche: La paura di Kiev sulla crisi di ...

