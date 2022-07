Caldo: Bari ancora codice verde, nel centro Italia fine settimana con la comparsa del bollino rosso Ondate di calore, città campione (Di sabato 16 luglio 2022) Dal bollettino delle Ondate di calore diffuso dal ministero della Salute: Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3 Citta’ 15/07/2022 16/07/2022 17/07/2022 .ANCONA .Bari .BOLOGNA .BOLZANO .BRESCIA .CAGLIARI .CAMPOBASSO .CATANIA .CIVITAVECCHIA .FIRENZE .FROSINONE .GENOVA .LATINA .MESSINA .MILANO .NAPOLI .PALERMO .PERUGIA .PESCARA .REGGIO CALABRIA .RIETI .ROMA .TORINO .TRIESTE .VENEZIA .VERONA .VITERBO * Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino calore pciv.php) ** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA ... Leggi su noinotizie (Di sabato 16 luglio 2022) Dal bollettino delledidiffuso dal ministero della Salute: Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3 Citta’ 15/07/2022 16/07/2022 17/07/2022 .ANCONA ..BOLOGNA .BOLZANO .BRESCIA .CAGLIARI .CAMPOBASSO .CATANIA .CIVITAVECCHIA .FIRENZE .FROSINONE .GENOVA .LATINA .MESSINA .MILANO .NAPOLI .PALERMO .PERUGIA .PESCARA .REGGIO CALABRIA .RIETI .ROMA .TORINO .TRIESTE .VENEZIA .VERONA .VITERBO * Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettinopciv.php) ** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA ...

TeleAppula : In arrivo il caldo record, spinto da anticiclone africano - fabiosimonett16 : @ChiccoBodo Fa caldo a Bari ? - bari_master : Con il caldo che fa, servirebbe proprio qualcuno che mi tenga sempre i piedi freschi sotto la mia scrivania, magari… - allthissucks : io che a ottobre dovrei trasferirmi a bari ma sinceramente con il caldo che fa qui in estate piuttosto rimango a casa ?? - Paolashap : @wannabebaol @ornellasinagra Che poi tutto questo fresco a Bari e dintorni non lo ricordo; un po’ meno caldo che a taranto sì, ma mica tanto -